Meteo arriva una perturbazione atlantica | peggioramento a partire dal Nord

Un'intensa perturbazione atlantica è in arrivo nel nostro Paese. Tra oggi e domani la perturbazione si muoverà gradualmente verso Sud coinvolgendo in maniera più diffusa le regioni centrali e in parte anche quelle meridionali. Sebbene i fenomeni più estremi siano attesi inizialmente sul Nord anche il Centro Italia vedrà piogge consistenti e temporali, seppur con intensità localmente variabile. E' quanto riportano le previsioni di Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it che dipinge "uno scenario meteo destinato a cambiare rapidamente nelle prossime ore". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

