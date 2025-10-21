Meteo | arriva una nuova perturbazione poi un miglioramento

Un flusso di correnti umide occidentali al seguito della perturbazione che sta ancora attraversando il Veneto manterrà condizioni di variabilità fino a mercoledì 22 ottobre, con frequenti annuvolamenti alternati a qualche timida schiarita. Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com fa il punto sui prossimi. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Meteo: #Temperature, a sorpresa arriva un #Caldo eccezionale, più di 30°C! I dettagli - X Vai su X

Allerta Meteo, FOCUS sul Ciclone al Sud: infuria il maltempo. Lunedì arriva anche al Nord, ma poi… I DETTAGLI con TUTTE le PREVISIONI - facebook.com Vai su Facebook

Allerta meteo, arriva una perturbazione atlantica, peggioramento a partire dal Nord - Dopo un'ottobrata prolungata per alcune regioni, brusco cambiamento del quadro meteo con uno schiaffo su temperature e clima: un'intensa perturbazione atlantica infatti, è pronta a fare il suo ... Lo riporta msn.com

Meteo, arriva il vero autunno: piogge diffuse per tutta la settimana: le previsioni - Da Nord a Sud piogge e temporali anche intensi tali da far scattare lo stato di allerta meteo in diverse regioni. Si legge su meteo.it

Maltempo, nuove piogge e temporali: scatta l'allerta meteo arancione - Possibili piogge e rovesci in mattinata su costa settentrionale e zone di nord ovest, mentre nel pomeriggio le precipitazione potranno interessare anche il resto della regione. pisatoday.it scrive