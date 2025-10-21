Meteo | arriva una nuova perturbazione poi un miglioramento

Veneziatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un flusso di correnti umide occidentali al seguito della perturbazione che sta ancora attraversando il Veneto manterrà condizioni di variabilità fino a mercoledì 22 ottobre, con frequenti annuvolamenti alternati a qualche timida schiarita. Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com fa il punto sui prossimi. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

