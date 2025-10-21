Meteo allerta arancione in Toscana | previsti forti temporali Ecco dove
Un'ondata di maltempo ha colpito la Toscana. Nelle scorse ore la regione è stata colpita da forti precipitazioni che hanno spinto la protezione civile regionale a emettere un'allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali forti per tutta la giornata di mercoledì 22 ottobre. Il maltempo interesserà soprattutto le aree centro-occidentali e l'arcipelago. Sul resto della regione, come ha precisato il presidente Eugenio Giani, è stata proclamata l'allerta gialla. In particolare, sono previsti "possibili piogge e rovesci in mattinata su costa settentrionale e zone di nord ovest, mentre nel pomeriggio le precipitazioni potranno interessare anche il resto della regione”. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Allerta meteo arancione in Toscana: previsti temporali forti, dove può piovere - Danni si sono già verificati in provincia di Massa Carrara e in Versilia, con fiumi ingrossati e allagame ... Si legge su lanazione.it
Scuole chiuse in Toscana per allerta meteo arancione: ecco dove, l’elenco dei Comuni - Dopo le abbondanti precipitazioni in particolare tra Massa e Carrara prosegue la fase di maltempo. Segnala lanazione.it
Allerta Meteo Arancione Toscana 22 Ottobre 2025 - La perturbazione atlantica lascia spazio ad un flusso umido instabile che martellerà la regione, specialmente il Centro- Segnala retemeteoamatori.it