Meta chiude le app desktop di Messenger | al via una versione web Cosa cambia

Roma, 21 ottobre 2025 – Messenger va in pensione, o quasi. Meta, il colosso tecnologico proprietario di Facebook, Instagram e WhatsApp ha annunciato la dismissione definitiva delle versioni native di Facebook Messenger per Windows e macOS. La società ha confermato che le app desktop saranno presto sostituite da una versione web unificata e accessibile da qualsiasi piattaforma, segnando la fine di un’epoca per gli utenti che preferivano il software installato sul computer. Scopriamo di più. L’app è già stata rimossa dall’App Store . Secondo quanto riportato nella pagina di supporto ufficiale, Meta concederà un periodo di transizione di 60 giorni prima dello spegnimento completo del servizio, anche se non è ancora chiaro quando inizierà ufficialmente il conto alla rovescia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meta chiude le app desktop di Messenger: al via una versione web. Cosa cambia

