Messinaservizi Bene Comune nuovo ciclo di disinfestazione fino all' 1 novembre | ecco il calendario
Messinaservizi Bene Comune avvierà, a partire da oggi, martedì 21 ottobre 2025, un nuovo ciclo di disinfestazione su tutto il territorio comunale. Gli interventi saranno effettuati nelle ore notturne, a partire dalle 22, secondo una programmazione che interesserà progressivamente tutte le aree. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
ALLARME TRUFFE. Messinaservizi Bene Comune: "Attenzione ai falsi operatori che vogliono entrare nelle vostre case" VAI AL LINK https://cityne.ws/nvaSl - facebook.com Vai su Facebook
Messinaservizi Bene Comune effettuerà un nuovo ciclo di disinfestazione | INFO e DATE - Messinaservizi Bene Comune avvierà, a partire da oggi, martedì 21 ottobre 2025, un nuovo ciclo di disinfestazione su tutto il territorio comunale. Da strettoweb.com
Messinaservizi avvia un nuovo ciclo di disinfestazione: interventi in tutta la città fino al 1° novembre - Raccomandazioni per i cittadini: chiudere finestre e balconi, mettere al riparo gli animali ... Come scrive msn.com
Truffe: falsi operatori si spacciano per Messinaservizi - In una nota Messinaservizi Bene Comune informa la cittadinanza che sono pervenute segnalazioni relative a persone che, spacciandosi per operatori dell’azienda, tentano di introdursi nelle abi ... Come scrive letteraemme.it