Messina sopra la media nazionale per tasse pagate dalle piccole imprese
In Sicilia le Piccole e Medie Imprese pagano piu' tributi rispetto alla media nazionale, mentre Agrigento e' la citta' maglia nera, ovvero quella in cui le PMI pagano di piu' in assoluto in Italia. E' quanto emerge dal Rapporto "Comune che vai fisco che trovi", elaborato dall'Osservatorio sulla. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Toscana sopra la media nazionale nel Pil giornaliero: 120 euro al giorno - Firenze, 26 aprile 2025 – La Toscana si conferma tra le regioni economicamente più solide d’Italia. Lo riporta lanazione.it
Imprese tartassate dal fisco, lo studio di Cna Sicilia. Siracusa sopra la media nazionale - Le piccole e medie imprese siciliane continuano a fare i conti con un carico fiscale più pesante rispetto alla media nazionale. siracusaoggi.it scrive