Merito scolastico premiato Bernocchi sei borse di studio e una menzione d’onore

Sono intitolate a Giorgio Noris, studente dell’istituto scomparso nel 2024 a 19 anni, e a Rosamaria Codazzi, già preside dell’istituto e scomparsa nel 2016 a 54 anni, le borse di studio destinate a studenti e studentesse eccellenti come riconoscimento del loro merito scolastico che sono state consegnate nel fine settimana nella sede dell’ Isis Bernocchi di Legnano. La cerimonia si è aperta con i saluti istituzionali e i ringraziamenti della Dirigente Scolastica, Elena Maria D’Ambrosio alle famiglie che hanno donato le Borse, con una menzione in particolare a Emanuela Taddeo ed Ettore Noris, genitori dell’ex studente del Bernocchi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Merito scolastico premiato. Bernocchi, sei borse di studio e una menzione d’onore

Scopri altri approfondimenti

Pubblicato sul sito del Comune il bando di concorso per i premi al merito allo studio per l'anno scolastico 2023/2024 per l’assegnazione di: - 8 premi al merito del valore di € 500,00 per studenti della scuola secondaria di i grado (ex scuola media) - 2 premi al Vai su Facebook

Valditara rilancia: “Il merito nella scuola non è più tabù, anche intellettuali non certo di destra come Recalcati, Canfora e Crepet iniziano a riconoscere la validità dei nostri provvedimenti educativi” - X Vai su X

Merito scolastico premiato. Bernocchi, sei borse di studio e una menzione d’onore - Legnano, istituite in ricordo di Giorgio Noris, "ragazzo che spiccava tra gli altri" scomparso a 19 anni e dell’ex preside Rosamaria Codazzi che ha unificato il Tecnico e il Professionale in un solo i ... Riporta ilgiorno.it

L’Isis Bernocchi premia i suoi studenti con Borse di studio - Si è tenuta nella mattinata di sabato 18 ottobre 2025, all’ISIS Bernocchi di Legnano, la cerimonia di consegna delle borse di studio intitolate a Giorgio Noris e a Rosamaria Codazzi, destinate a stude ... Come scrive primamilanoovest.it