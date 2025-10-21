Meriti solo il peggio ti do fuoco Top model minacciata e picchiata a Milano l’amico chiama la polizia e la salva

Ore 10.19 di giovedì. Un uomo sta messaggiando con un’amica: sa che da settimane la donna è in balìa del compagno violento. Lei gli dice che è riuscito a chiuderlo fuori dalla sua abitazione in zona Darsena. Lui la chiama per accertarsi che non sia in pericolo, ma al posto della sua voce sente “il continuo suonare del citofono di casa”. A quel punto, dà l’allarme al 112. Dal femminicidio di Pamela Genini sono passate appena 36 ore, e c’è il rischio che il drammatico copione possa ripetersi. Stavolta, però, la polizia riesce ad arrivare in tempo, grazie a quella provvidenziale segnalazione: Luigi M. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Meriti solo il peggio, ti do fuoco”. Top model minacciata e picchiata a Milano, l’amico chiama la polizia e la salva

Argomenti simili trattati di recente

Promossi per meriti speciali i tre carabinieri morti martedì, 14 ottobre, nell'esplosione del casolare dei fratelli Ramponi a Castel d'Azzano. Il brigadiere capo Valerio Daprà, 56 anni di stanza a Padova, è stato promosso a maresciallo. Il suo collega, il carabinier - facebook.com Vai su Facebook

“Meriti solo il peggio, ti do fuoco”. Top model minacciata e picchiata a Milano, l’amico chiama la polizia e la salva - Il compagno violento bloccato fuori dalla porta di casa della donna e arrestato per stalking e lesioni. Riporta ilgiorno.it