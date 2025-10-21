Mercedes annuncia una partnership in F1 con Meta AI

Meta AI è nuovo partner ufficiale del team Mercedes di Formula 1. L’intesa segna un nuovo passo della scuderia tedesca verso l’integrazione dell’IA nel motorsport, estendendo la collaborazione già in atto dal 2022 con la piattaforma di messaggistica WhatsApp, controllata proprio dall’azienda di Mark Zuckerberg. «Quest’intesa introduce nuove funzionalità che supportano il nostro modo in cui pensiamo, ci prepariamo alle gare e agiamo come squadra», ha spiegato in una nota il Ceo e team principal Toto Wolff. «La capacità di elaborare i dati in modo più efficiente e di ottenere informazioni più approfondite è una risorsa preziosa in uno sport in cui il successo è determinato da guadagni marginali». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Mercedes annuncia una partnership in F1 con Meta AI

Altri contenuti sullo stesso argomento

Breaking: Mercedes annuncia di mantenere George Russell per il 2026 (Meritato). - X Vai su X

RUSSELL RINNOVA CON MERCEDES E SI DICHIARA PRONTO PER IL TITOLO MONDIALE: "NON SONO MAI STATO COSI' COMPLETO" George Russell ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con Mercedes, ponendo fine a mesi di speculazioni sul suo f Vai su Facebook

Mercedes annuncia Russell e Antonelli per la stagione F1 2026: la strategia per il futuro - Mercedes conferma Russell e Antonelli per la stagione 2026, puntando su esperienza e gioventù. Scrive newsmondo.it

F1 | Mercedes: è ufficiale il rinnovo di Russell e Antonelli per il 2026 - Mercedes ha ufficializzato il rinnovo di Russell e Antonelli per il 2026, confermando la stessa coppia di quest'anno. Come scrive msn.com

La Mercedes annuncia la prima di Antonelli a Monza con una locandina in stile... Gazzetta - L'inconfondibile colore rosa delle nostre pagine fa da sfondo all'idea avuta dalla scuderia tedesca per annunciare l'esordio del bolognese nel GP di domenica prossima Si riparte da Monza. Segnala gazzetta.it