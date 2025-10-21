Mercato Milan piace Suzuki | duello con un club inglese Ma tutto dipende da Maignan | il punto

Pianetamilan.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zion Suzuki, classe 2002, portiere giapponese del Parma, piace al Milan per il calciomercato estivo 2026 nel caso in cui non dovesse rinnovare il suo contratto Mike Maignan. Occhio, però, anche ad un altro club sulle tracce del ducale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

mercato milan piace suzuki duello con un club inglese ma tutto dipende da maignan il punto

© Pianetamilan.it - Mercato Milan, piace Suzuki: duello con un club inglese. Ma tutto dipende da Maignan: il punto

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

mercato milan piace suzukiMercato Milan, Tuttosport: "Suzuki strega Moncada, ma il Chelsea fa sul serio" - Tuttosport in edicola stamattina titola così sul mercato del Milan: "Suzuki strega Moncada, ma il Chelsea fa sul serio". Riporta milannews.it

mercato milan piace suzukiMilan su Suzuki, il portiere del Parma interessa pure al Chelsea in alternativa a Maignan - Quest'ultimo è in scadenza di contratto a giugno e, senza un rinnovo, si svincolerà a parametro zero dal Milan. Si legge su msn.com

mercato milan piace suzukiCalciomercato Milan, quel giocatore ha ‘stregato’ Moncada: pronto l’assalto per l’estate. Da battere la concorrenza del Chelsea - I rossoneri seguono da molto vicino l’estremo difensore giapponese Il calciomercato del Milan entra nel vivo e si concentra ... Da calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Mercato Milan Piace Suzuki