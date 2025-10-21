Mercato Juve Tudor non contento di chi è arrivato in estate? Ecco cosa pensa davvero di Zhegrova Joao Mario e David

. Il vero pensiero del tecnico. Le richieste di Igor Tudor per il mercato Juve estivo sono state, nei fatti, quasi completamente disattese dalla dirigenza. Nonostante le premesse fossero quelle di un budget limitato e di interventi mirati, alla fine Damien Comolli ha investito più di 100 milioni di euro, ma in una direzione diversa da quella auspicata dal tecnico. Il risultato è stato l’arrivo alla Continassa di un pacchetto di cinque giocatori: Conceiçao, Zhegrova, David, Openda e Joao Mario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, Tudor non contento di chi è arrivato in estate? Ecco cosa pensa davvero di Zhegrova, Joao Mario e David

