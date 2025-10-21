Mercato Juve la maledizione dei colpi costosi | le scelte di Comolli non decollano L’analisi dei nuovi acquisti che stanno facendo discutere

Mercato Juve, la Gazzetta analizza il flop dei nuovi acquisti: Openda e David in crisi nera, Zhegrova sempre rotto e Joao Mario non convince. Spesa non fa rima con resa. Il mercato Juve sta vivendo un paradosso che evidenzia tutti i limiti del suo ultimo mercato: mentre il club non ha ancora trovato la quadra per il rinnovo di Kenan Yildiz, il giocatore più amato, è già sicuro di dover versare 44 milioni di euro per Loïs Openda, l’oggetto misterioso del nuovo attacco. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la “maledizione dei colpi più costosi”, già vista nel 2024 con Koopmeiners e Nico Gonzalez (già ceduto), continua. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, la maledizione dei colpi costosi: le scelte di Comolli non decollano. L’analisi dei nuovi acquisti che stanno facendo discutere

Argomenti simili trattati di recente

MEZZOGIORNO #MERCATO #JUVE SOTTO ESAME HA RAGIONE #COMOLLI O HA RAGIONE #TUDOR? 20 GIORNI PER IL MISTER, PARLA #DANILO #NEWS #ULTIMISSIME #ZAMPINI #MOMBLANO ? ALLE ORE 12.00 LIVE SU YOUTUBE htt - X Vai su X

Clamoroso retroscena sul mercato Juve Non ascoltate le richieste di Tudor - facebook.com Vai su Facebook

Openda 44 milioni, Zhegrova 15 e l'ingaggio di David... Juve, ma che mercato hai fatto? - Appena un gol per il canadese, zero quelli arrivati dall'ex Lipsia e il kosovaro è un rebus: poco impiegati e mai incisivi, i bianconeri hanno un problema con i nuovi ... Come scrive msn.com

Mercato Juve, il Barcellona è pronto a cedere Araujo ma il colpo, soprattutto per l’ingaggio, appare decisamente proibitivo per i bianconeri - Mercato Juve, il Barcellona è pronto a cedere Araujo ma il colpo, soprattutto per l’ingaggio, appare decisamente proibitivo per i bianconeri Un nome che era stato cerchiato in rosso sui taccuini della ... Scrive juventusnews24.com

Juve e Milan, svelati i colpi di gennaio: “Orsolini, Scamacca e Verratti” | ESCLUSIVO - Intanto il talent scout Michele Fratini fa il punto su Spalletti È passato meno di un mese dalla chiusura della sessione estiva di mercato, ... Si legge su calciomercato.it