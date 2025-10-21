Mercato immobiliare in Calabria | i dati dell’Osservatorio del mercato residenziale calabrese

Nel terzo trimestre del 2025 il mercato immobiliare della Calabria ha visto i aumentare i canoni del (+24,7%), mentre i prezzi di vendita si mantengono stabili (+0,4%). Attualmente, per comprare casa servono in media 953 euromq, unica regione in Italia a rimanere sotto i 1.000 euromq medi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

