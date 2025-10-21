Meloni difende il Made in Italy il Pd s’infuria
Trump pubblica sui social un video dove si spiega che la Meloni sta trattando con gli Usa sui dazi. Palazzo Chigi spiega: «Stiamo cercando di evitare le tariffe sulla pasta». Era quello che i dem le rimproveravano di non fare. Ma ora cambiano idea e la attaccano. 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche questi approfondimenti
#ottoemezzo Sul caso Ranucci, Paolo Berizzi attacca Giorgia Meloni e difende Elly Schlein: "Danneggia la nazione, non è super partes e paragona opposizione ad Hamas" - facebook.com Vai su Facebook
L'ex 5 Stelle Castelli difende Meloni e attacca Landini https://iltempo.it/politica/2025/10/18/news/l-ex-5-stelle-castelli-difende-meloni-e-attacca-landini-44614764/… - X Vai su X
Caramiello (M5s), ministero Made in Italy si chiami made in Usa - Oggi sono qui a portare la voce di chi produce, di chi investe, di chi crede che l'Italia debba essere protagonista senza dover chi ... Scrive ansa.it
Dazi:Magi,Meloni venga in Aula a dire come difende made in Italy - "Giorgia Meloni è stata l'unica leader europea ad andare all'insediamento di Donald Trump, legando l'Italia a doppio filo con questa amministrazione americana. Secondo ansa.it
Made in Italy: Meloni, Governo lo difende in fase complessa, serve pragmatismo - "Il Governo continuera' a difendere il Made in Italy, e a lavorare per aiutare le nostre imprese a rimanere competitive sui mercati internazionali, anche e ... Riporta ilsole24ore.com