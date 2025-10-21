Meloni difende il Made in Italy il Pd s’infuria

Laverita.info | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Trump pubblica sui social un video dove si spiega che la Meloni sta trattando con gli Usa sui dazi. Palazzo Chigi spiega: «Stiamo cercando di evitare le tariffe sulla pasta». Era quello che i dem le rimproveravano di non fare. Ma ora cambiano idea e la attaccano. 🔗 Leggi su Laverita.info

