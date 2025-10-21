Nella mia attività professionale ho visitato vari pazienti che mi hanno riferito di nomignoli, epiteti o soprannomi che hanno gravemente turbato la loro vita. Solitamente la storia è che una persona riceve la definizione quasi casualmente; questo soprannome suscita ilarità negli astanti e il soggetto interessato, pur rosicando dentro, diviene succube di questo epiteto. Se infatti si arrabbia e pretende che nessuno usi il termine negativo in sua presenza provoca negli altri il desiderio, quando lui non c’è, di usarlo con ancora maggiore frequenza. Il bello, se così si può dire, dell’evocare un epiteto o un soprannome è quello infatti di far sottilmente arrabbiare la persona che ne è colpita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meloni definita ‘cortigiana’: quando un nomignolo può divenire doloroso