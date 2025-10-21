Mediterranea per gli attivisti parte il processo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Repubblica.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Insieme ai cofondatori Luca Casarini, Beppe Caccia e Alessandro Metz, in aula anche don Ciotti, la Cgil, associazioni e comitati. 🔗 Leggi su Repubblica.it

mediterranea per gli attivisti parte il processo per favoreggiamento dell8217immigrazione clandestina

© Repubblica.it - Mediterranea, per gli attivisti parte il processo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Altri contenuti sullo stesso argomento

mediterranea attivisti parte processoProcesso Mare Jonio al via domani a Ragusa. Mediterranea: «Assurda accusa contro il soccorso in mare» - Inizia domani il dibattimento contro sei attivisti dell'associazione Mediterranea che nel 2020 prestarono soccorso a 27 naufraghi che nei giorni precedenti erano stati salvati dalla portacontainer Mae ... Da lasicilia.it

mediterranea attivisti parte processoAl via il processo Mare Jonio, Don Ciotti dalla parte di Luca Casarini e degli altri imputati: “L’umanità è reato?” - A Ragusa si apre il procedimento contro 6 attivisti della Ong Mediterranea Saving Humans accusati di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina. Riporta dire.it

mediterranea attivisti parte processoRagusa, parte oggi il processo all'equipaggio di Mare Jonio - Sei componenti sono accusati di favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina per avere soccorso cinque anni fa 27 naufraghi ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mediterranea Attivisti Parte Processo