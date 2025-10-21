Meditare fa restare giovani | ora lo spiega bene anche la scienza
Telomeri più lunghi, stress ridotto e cervello più giovane: la meditazione può modificare l’attività dei geni e rallentare l’invecchiamento biologico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Meditare fa restare giovani: ora lo spiega bene anche la scienza - Meditare ogni giorno non calma solo la mente: secondo la scienza può agire sul DNA, rallentare l’invecchiamento cellulare e migliorare la salute cerebrale. gazzetta.it scrive