Medio Oriente il vicepresidente Vance arriva in Israele per evitare una nuova offensiva a Gaza Nyt | Preoccupati che Netanyahu rompa l’accordo

Il vicepresidente statunitense J.D. Vance è arrivato questa mattina, martedì 21 ottobre, all’aeroporto Ben-Gurion di Tel Aviv per una visita di due giorni. Il viaggio – riferisce il New York Times – ha lo scopo di garantire che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu rispetti il cessate il fuoco in vigore nella Striscia di Gaza e non lanci una nuova offensiva contro Hamas. Vance, accompagnato dall’inviato speciale per il Medio Oriente Steve Witkoff e dal consigliere presidenziale Jared Kushner, incontrerà nelle prossime ore Netanyahu e i vertici della sicurezza israeliana. Secondo fonti della Casa Bianca, il vicepresidente trasmetterà «un messaggio chiaro»: mantenere intatti gli accordi di pace negoziati dal presidente Donald Trump, che all’inizio del mese hanno posto fine a due anni di guerra. 🔗 Leggi su Open.online

Scopri altri approfondimenti

MEDIO ORIENTE | Washington teme che il premier israeliano Benjamin Netanyahu possa porre fine al cessate il fuoco a Gaza e tornare alla guerra contro Hamas, riporta il New York Times. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Non si placano le tensioni in Medio Oriente. Lavoro e salari: perché la crescita dell'occupazione non ha avuto effetto sulla povertà? Tra gli ospiti di @AnnalisaBruchi: @NathalieTocci @CorradinoMineo @giubileif @w_rizzetto @AnnaAscani @maxlenzitv #Re - X Vai su X

Medio Oriente, il vicepresidente Vance arriva in Israele per evitare una nuova offensiva a Gaza. Nyt: «Preoccupati che Netanyahu rompa l’accordo» - Hamas chiede più tempo per restituire i corpi degli ostaggi, Abu Mazen invita al disarmo del movimento e rilancia la soluzione ... Da msn.com

Vance è arrivato in Israele - Vance è atterrato all'aeroporto israeliano Ben- ansa.it scrive

Gaza, tregua complicata. Trump invia Vance, Kushner e Witkoff e avverte: "Il piano va rispettato totalmente" - Le Brigate Abu Ali Mustafa, l'ala militare del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, hanno rivendicato di aver consegnato i resti del rapito, lasciando intendere che fosse in mano loro e ... Segnala affaritaliani.it