Medio Oriente è atterrato Vance
In Medio Oriente è atterrato il vicepresidente statunitense Vance, mentre la situazione è ancora particolarmente delicata Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
