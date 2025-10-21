Mediaset taglia ancora | Forbidden Fruit ridotta per far spazio a un nuovo talk

Nuovo colpo di scena nel pomeriggio di Canale 5: la soap turca “Forbidden Fruit” subisce un’ulteriore riduzione di durata per lasciare spazio al nuovo talk d’informazione della rete. La decisione, arrivata nelle ultime ore, ha spiazzato i fan della serie, che da settimane lamentano orari instabili e puntate sempre più brevi. Un’altra mossa di palinsesto che conferma come il pomeriggio Mediaset sia ormai un vero campo di battaglia tra talk, reality e fiction. A partire da questa settimana, Forbidden Fruit andrà in onda con episodi ridotti a circa 15-18 minuti effettivi, inseriti tra Beautiful e Uomini e Donne. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it