Mediaset taglia ancora | Forbidden Fruit ridotta per far spazio a un nuovo talk
Nuovo colpo di scena nel pomeriggio di Canale 5: la soap turca “Forbidden Fruit” subisce un’ulteriore riduzione di durata per lasciare spazio al nuovo talk d’informazione della rete. La decisione, arrivata nelle ultime ore, ha spiazzato i fan della serie, che da settimane lamentano orari instabili e puntate sempre più brevi. Un’altra mossa di palinsesto che conferma come il pomeriggio Mediaset sia ormai un vero campo di battaglia tra talk, reality e fiction. A partire da questa settimana, Forbidden Fruit andrà in onda con episodi ridotti a circa 15-18 minuti effettivi, inseriti tra Beautiful e Uomini e Donne. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
