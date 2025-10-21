Media | Trump chiede al dipartimento di Giustizia un risarcimento da 230 milioni di dollari per cause contro di lui
Il principe ereditario saudita bin Salman sarà alla Casa Bianca il 18 novembre. E il governo danese torna a lanciare l'allarme Groenlandia: il presidente Usa non ha abbandonato l'idea di rivendicare l'isola. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Media, 'incontro con Zelensky teso, Trump è stato duro'. Concluso bruscamente dopo due ore e mezzo, Per ora gli Usa non forniranno i missili Tomahawks all'Ucraina
La concentrazione dei media Fonte: Can Donald Trump muzzle America's press? https://economist.com/briefing/2025/09/25/can-donald-trump-muzzle-americas-press from The Economist
«Trump chiede a Giustizia 230 milioni per cause contro di lui» - Secondo il New York Times Donald Trump chiede al dipartimento di Giustizia un risarcimento di circa 230 milioni di dollari per le indagini federali a suo carico ... Secondo ilsole24ore.com
Donald Trump chiede procedimenti giudiziari contro alcuni avversari politici - ": il 20 settembre il presidente statunitense Donald Trump ha chiesto al dipartimento della giustizia di perseguire alcuni dei suoi avversari politici, mentre il giorno ... Da internazionale.it
Media Usa contro le nuove regole al Pentagono: criminalizzano chi parla - Alle 23 italiane scade il termine per accettare le nuove norme imposte dal segretario alla difesa giudicate restrizioni senza precedenti da parte dei media. Secondo msn.com