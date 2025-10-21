Media Olanda | fermati 180 tifosi Napoli

Servizitelevideo.rai.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

7.00 Circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati stanotte nel centro della città olandese di Eindhoven. Lo riporta la stampa locale citando fonti di polizia. I tifosi, "un gruppo numeroso" con una "atmosfera" avrebbero ignorato l'invito della polizia di lasciare il centro e sono stati quindi arrestati per assembramento vietato, in chiave preventiva. Questa sera la squadra partenopea affronta il Psv nella terza giornata della fase campionato di Champions League. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Olanda, media: circa 180 tifosi del Napoli arrestati a Eindhoven - Circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati lunedì sera nel centro di Eindhoven, in Olanda, alla vigilia della partita di Champions League tra il Psv e gli azzurri di Antonio Conte. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Media Olanda Fermati 180