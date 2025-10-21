Media Olanda | fermati 180 tifosi Napoli
7.00 Circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati stanotte nel centro della città olandese di Eindhoven. Lo riporta la stampa locale citando fonti di polizia. I tifosi, "un gruppo numeroso" con una "atmosfera" avrebbero ignorato l'invito della polizia di lasciare il centro e sono stati quindi arrestati per assembramento vietato, in chiave preventiva. Questa sera la squadra partenopea affronta il Psv nella terza giornata della fase campionato di Champions League. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
News recenti che potrebbero piacerti
Napoli, subito testa alla Champions: martedì sfida al PSV Eindhoven Archiviata la sconfitta di Torino, il Napoli torna a concentrarsi sulla Champions League. Martedì sera gli azzurri saranno impegnati in Olanda, al Philips Stadion di Eindhoven, per la sfida Vai su Facebook
?#Olanda-#Finlandia, probabili formazioni e dove vederla in TV - X Vai su X
Olanda, media: circa 180 tifosi del Napoli arrestati a Eindhoven - Circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati lunedì sera nel centro di Eindhoven, in Olanda, alla vigilia della partita di Champions League tra il Psv e gli azzurri di Antonio Conte. Si legge su msn.com