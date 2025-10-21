Media | Il principe ereditario saudita bin Salman sarà da Donald Trump il 18 novembre

Tgcom24.mediaset.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima visita del secondo mandato del tycoon. E il governo danese torna a lanciare l'allarme Groenlandia: il presidente Usa non ha abbandonato l'idea di rivendicare l'isola. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

