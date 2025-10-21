Una seduta di Consiglio federale tra assenze e silenzi quella che ha visto protagonisti Matteo Salvini, Roberto Vannacci e Luca Zaia. L’ex generale Vannacci non si è presentato, Zaia ha partecipato solo all’inizio, mentre Salvini, al termine delle discussioni, è uscito riservatamente dalla storica sede di via Bellerio, evitando i cronisti. L’incontro, durato circa tre ore nella sala intitolata a Gianfranco Miglio, ha affrontato questioni delicate dopo il risultato deludente della Lega in Toscana, superata dalla sinistra radicale di Toscana Rossa. Il vicepremier ha affrontato l’argomento con un’ammissione chiara: «Quando i risultati sono al di sotto delle aspettative, bisogna interrogarsi sulle cause. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mea culpa di Salvini: errori di tutti e ultimatum a Vannacci