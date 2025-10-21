Serataccia da dimenticare quella di Champions League per il Napoli che perso, in trasferta col PSV Eindhoven, 6-2. Il risultato è stato pesantissimo, così com’è stata pesante la disamina di Antonio Conte ai microfoni di ‘Sky Sport’ dopo il fischio finale del match decisamente sofferto. Conte non le manda a dire dopo il 6-2 subito dal Napoli contro il PSV. Nel post-partita del Napoli, Antonio Conte ha dichiarato a ‘Sky Sport’: “Serate del genere non capitano mai per caso: secondo me nove giocatori nuovi sono stati troppi. L’ho detto da subito ai ragazzi che sarebbe stata un’annata complessa, ma se lo dico non è per tirarmi indietro: è perché certe situazioni in allenamento le vedo tutti giorni”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mazzata Napoli, disastro col PSV: Conte si sfoga e non le manda a dire