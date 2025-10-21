Mazzarri con Aronica e Gargano insegnava calcio a Chelsea e City Conte con 200 milioni di mercato si fa umiliare

Il Napoli perde rovinosamente a Eindhoven contro il Psv nella terza gara dei gironi di Champions. Dopo il 6-2 rimediato dagli uomini di Conte i tifosi azzurri sui social si sono scatenati come atteso: Lello Pinto #PSVNapoli Napoli sulle gambe e il PSV li sfracella. Cambi psicopatici di Conte toglie Spinazzola per un inutile Guiterrez. 10 McTominay e Neres titolare con un altro allenatore. #ConteOut. Te ne devi andare! zerogradikelvin Nemmeno con Mazzarri abbiamo fatto così schifo #PSVNAPOLI Lello Pinto #PSVNapoli Con Spalletti in Olanda 1-6 con Conte 6-2. Ho detto tutto! #ConteOut IMMEDIATAMENTE.

