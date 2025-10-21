Mazda CX-5 si rinnova | più spazio Google integrato e prezzo più vicino

Sbircialanotizia.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma ha fatto da cornice all’anteprima italiana della nuova Mazda CX?5, terza generazione di un modello che ha segnato una storia globale dal 2012. Evoluzione concreta, più spazio a bordo, tecnologie aggiornate e un listino pensato per restare accessibile: l’insieme dà forma a un SUV che parla al quotidiano con maturità e misura. Un debutto . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

mazda cx 5 si rinnova pi249 spazio google integrato e prezzo pi249 vicino

© Sbircialanotizia.it - Mazda CX-5 si rinnova: più spazio, Google integrato e prezzo più vicino

News recenti che potrebbero piacerti

mazda cx 5 rinnovaMazda Cx-5, il Suv giapponese si rinnova e abbraccia l’ibrido. Foto e prezzi - Design sportivo e tanta qualità di costruzione per una terza generazione in arrivo in Italia a gennaio, con prezzi a partire da 35. corriere.it scrive

mazda cx 5 rinnovaNuova Mazda CX-5 2026: più grande, più potente e con Google integrato - 5 debutta ufficialmente a Roma: più tecnologica, spaziosa e connessa che mai ... Riporta automoto.it

mazda cx 5 rinnovaNuova Mazda CX-5: dai concessionari il prossimo gennaio - 5, che dal 2012 ad oggi, ha venduto nel mondo 4,7 milioni di unità, di cui 850. Si legge su corrieredellumbria.it

Cerca Video su questo argomento: Mazda Cx 5 Rinnova