Mazara del Vallo cocaina nascosta nel motore e auto in staffetta sull’A29 | due arresti della Polizia
Due uomini arrestati a Mazara del Vallo per detenzione e spaccio: sequestrato oltre 1 kg di cocaina durante un'operazione della Polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Scopri altri approfondimenti
Si è svolta a Mazara del Vallo la dodicesima edizione del Blu Rotarian International Event. La manifestazione, organizzata dal Rotary Club Mazara del Vallo, ha avuto il patrocinio del Distretto 2110 Sicilia e Malta. Come da tradizione, a conclusione dell’ev - facebook.com Vai su Facebook
E' morta a Mazara del Vallo Maria Cristina Gallo: aveva denunciato i ritardi dell'Asp. Otto mesi per un referto. Comunità in lutto e valanga di reazioni. Nel tg delle 14 @TgrRai - X Vai su X
Mazara del Vallo, cocaina nascosta nel motore e auto in staffetta sull’A29: due arresti della Polizia - Due uomini arrestati a Mazara del Vallo per detenzione e spaccio: sequestrato oltre 1 kg di cocaina durante un'operazione della Polizia. virgilio.it scrive
Droga, la polizia sequestra un chilo di cocaina a Mazara, due gli arresti - Mazara del Vallo – Continua l’attività della polizia contro il traffico, la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti in provincia di Trapani. Come scrive trapanioggi.it
Blitz antidroga a Mazara del Vallo: 18 arresti smantellano una "piazza di spaccio" - Dalle prime ore della mattinata odierna, i Carabinieri di Mazara del Vallo, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia ... tp24.it scrive