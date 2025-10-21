Maxi operazione nel Salento 19 arresti per spaccio rapina ed estorsione I nomi
All?alba di oggi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce hanno avviato una vasta operazione contro la criminalità organizzata nel Salento. L?azione ha interessato. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Maxi operazione nel Salento, 19 arresti per spaccio, rapina ed estorsione - All’alba di oggi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce hanno avviato una vasta operazione contro la criminalità organizzata nel Salento. Come scrive msn.com
Lecce, maxi blitz antimafia in Salento: decine di arresti - Arresti e perquisizioni in cinque comuni leccesi, colpiti i clan legati a droga, estorsioni e incendi. Scrive trmtv.it
Maxi-operazione antimafia nel Salento: 20 misure cautelari - LECCE È in corso, dall’alba di oggi, una vasta operazione contro la criminalità organizzata condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Lecce nella provincia e nei comuni di Gallipoli, Nardò, ... Si legge su corrieredellacalabria.it