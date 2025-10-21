Maxi operazione contro il traffico di datteri di mare in Puglia | 59 misure cautelari tra arresti e sequestri

Una vasta e complessa operazione condotta dalla Guardia Costiera e coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani ha portato all'emissione di 59 misure cautelari personali e reali da parte del Gip di Trani. Le misure sono state disposte nei confronti di organizzazioni dedite da anni al. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

+++ Incidente sulla via Nepesina a Nepi: traffico bloccato e feriti +++ - facebook.com Vai su Facebook

Traffico e detenzione di droga, rapina e tentata estorsione. Maxi operazione dei Carabinieri - I militari stanno eseguendo misure cautelari nella Provincia e nei comuni di Gallipoli, Nardò, Galatone, Sannicola e Seclì. Da leccenews24.it

Traffico di droga ed estorsioni nel Salento, diversi arresti - Maxi operazione dei Carabinieri in Salento contro la criminalità organizzata. Secondo quotidianodelsud.it

Caserta, maxi-operazione antidroga: colpita un’associazione di extracomunitari per traffico di droga - Operazione antidroga a Caserta: la Polizia di Stato esegue ordinanza di custodia cautelare contro un'associazione di extracomunitari dedita allo spaccio. Lo riporta casertaweb.com