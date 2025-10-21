Maxi incendio nella notte a Ponticelli | fiamme altissime e nube di fumo
Paura nella zona orientale di Napoli, dove nella tarda serata di ieri, lunedì 20 ottobre, un violento incendio ha avvolto un capannone in via Principe di Napoli, a ridosso di via Argine, nel quartiere Ponticelli. Le fiamme hanno interessato una struttura conosciuta come “Martinelli”, probabilmente adibita a officina meccanica e deposito di ricambi auto. Maxi . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
