Maxi furto di 130 kg di olive fallito a Bitonto 3 uomini fermati | polizia in azione

Notizie.virgilio.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre persone sono state fermate dalla Polizia di Stato a Bitonto mentre tentavano di rubare 130 kg di olive. Intensificati i controlli nei frantoi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

