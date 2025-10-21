Maxi furto di 130 kg di olive fallito a Bitonto 3 uomini fermati | polizia in azione
Tre persone sono state fermate dalla Polizia di Stato a Bitonto mentre tentavano di rubare 130 kg di olive. Intensificati i controlli nei frantoi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Approfondisci con queste news
Modugno, due denunce per furto di olive: avevano già raccolto 53 quintali per il valore di 6mila euro - X Vai su X
BARI | Furto di olive nell’agro di Modugno, i Carabinieri identificano e denunciano due persone - facebook.com Vai su Facebook
Maxi furto di 130 kg di olive fallito a Bitonto, 3 uomini fermati: polizia in azione - Tre persone sono state fermate dalla Polizia di Stato a Bitonto mentre tentavano di rubare 130 kg di olive. Da virgilio.it
Maxi furto di uva a Catania, sequestrati oltre 1200 kg di frutta: nei guai 4 persone, come sono state scoperte - Quattro persone denunciate e oltre 1200 kg di uva sequestrati dalla Polizia di Stato durante i controlli stradali nella provincia di Catania. Riporta virgilio.it