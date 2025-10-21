Maxi frode sui carburanti | sequestrati oltre 17 milioni di euro a 30 società

Una frode da oltre 17 milioni di euro nel settore dei carburanti. E' quanto svelato dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta e dal I Gruppo di Napoli che, all'esito di un'articolata indagine, hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo. 🔗 Leggi su Casertanews.it