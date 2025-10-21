Max Verstappen ha messo la freccia
Dei fuoriclasse in Formula 1 si dice spesso che siano in grado di andare oltre i limiti della propria vettura. È un’espressione che presuppone l'esistenza di un livello massimo verso cui spingerla, oltre il quale schiantare. Ma dove si pone questo livello? Esiste davvero qualcuno in grado di vederlo? Nella storia della Formula 1 la maggior parte delle volte che un pilota ha dato l’impressione di poterlo fare, alla fine non è riuscito a vincere il Campionato del Mondo, non potendo bluffare fino in fondo. Queste imprese sono quasi sempre rimaste confinate a singoli exploit: Gilles Villeneuve che vinse a Montecarlo nel 1981 con il motore turbo, più adatto ai lunghi rettilinei che in trazione in uscita dalle lente curve monegasche; Ayrton Senna secondo nel Mondiale e vincitore di cinque gare contro le imbattibili Williams nel 1993; Michael Schumacher, anche lui a sfidare le Williams battendole con la Benetton e sfiorando il titolo nel 1997, su una Ferrari ancora acerba. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dopo aver celebrato il dominio di Verstappen in Texas, il Circus riparte dal circuito Hermanos Rodriguez. Tutto l'evento sarà trasmesso in diretta dalla tv a pagamento. Su TV8 le differite di qualifiche e GP alla domenica - facebook.com Vai su Facebook
Max Verstappen si è messo in caccia. Auguri a Lando e Oscar. - X Vai su X
Verstappen riapre il Mondiale contro la McLaren: crollano le quote di Max campione - Quote Verstappen vincente mondiale titolo piloti Formula 1: l'olandese cerca il suo 5° titolo consecutivo alla guida della Red Bull ... Come scrive gazzetta.it
GP USA 2025, ordine di arrivo: Max trionfa, per il Mondiale c’è anche lui! Norris 2°, podio per un gran Leclerc. Piastri 5° dietro Hamilton - La classifica del GP di Austin: quinto successo stagionale per Verstappen, che va a - Si legge su formulapassion.it
Verstappen paalupaikkaan, Norris ja Piastri jäävät jälkeen - Il Gran Premio di questo weekend ha visto una straordinaria qualifica, con Max Verstappen che ha nuovamente dimostrato il suo dominio, conquistando la pole position. Come scrive notizie.it