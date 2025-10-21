Dei fuoriclasse in Formula 1 si dice spesso che siano in grado di andare oltre i limiti della propria vettura. È un’espressione che presuppone l'esistenza di un livello massimo verso cui spingerla, oltre il quale schiantare. Ma dove si pone questo livello? Esiste davvero qualcuno in grado di vederlo? Nella storia della Formula 1 la maggior parte delle volte che un pilota ha dato l’impressione di poterlo fare, alla fine non è riuscito a vincere il Campionato del Mondo, non potendo bluffare fino in fondo. Queste imprese sono quasi sempre rimaste confinate a singoli exploit: Gilles Villeneuve che vinse a Montecarlo nel 1981 con il motore turbo, più adatto ai lunghi rettilinei che in trazione in uscita dalle lente curve monegasche; Ayrton Senna secondo nel Mondiale e vincitore di cinque gare contro le imbattibili Williams nel 1993; Michael Schumacher, anche lui a sfidare le Williams battendole con la Benetton e sfiorando il titolo nel 1997, su una Ferrari ancora acerba. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Max Verstappen ha messo la freccia