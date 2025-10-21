Max Allegri mette fuori il titolarissimo | ha fatto la fine di Leao | AL PRATO PER 1 MESE

21 ott 2025

Max Allegri mette fuori il titolarissimo: ha fatto la fine di Leao AL PRATO PER 1 MESE"> Gli infortuni nell’ultimo turno delle nazionali stanno condizionando le scelte di Massimiliano Allegri per la prossima gara. Dopo un periodo complicato a causa degli infortuni, Rafael Leao sembra pronto a tornare protagonista nel Milan. L’attaccante portoghese ha recuperato dai postumi dello stop subito a inizio stagione contro il Bari e potrebbe trovare spazio già nella sfida contro la Fiorentina. Il suo ritorno anticipato in Italia, motivato dalla voglia di reintegrarsi al più presto nella formazione, rende plausibile il suo utilizzo come titolare. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

