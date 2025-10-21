Mausoleo Marconi e Villa Grifone 3 milioni dal Ministero per il restauro

Bologna, 21 ottobre 2025 – Tre milioni in arrivo per il restauro del Mausoleo Marconi e Villa Griffone a Sasso Marconi, in provincia di Bologna. Questo nuovo finanziamento è destinato al patrimonio culturale affinché possa appartenere sempre più ai territori e ai loro cittadini. Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha infatti firmato il decreto per la programmazione delle risorse finanziarie destinate ai «Grandi Progetti Beni culturali» per l'annualità 2025. L'importo complessivo sarà di oltre 15 milioni per 5 interventi mirati che coinvolgeranno Puglia, Veneto, Toscana, Lazio ed Emilia Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mausoleo Marconi e Villa Grifone, 3 milioni dal Ministero per il restauro

