Rimini, 21 ottobre 2025 – Hanno 15 anni e trascorreranno i prossimi 24 anni in carcere per l’omicidio premeditato di Mattia Ahmet Minguzzi, 14 anni. E’ la sentenza con il massimo della pena prevista emessa dal tribunale turco. I giudici turchi hanno condannato il ragazzino che, secondo l’accusa, ha accoltellato Minguzzi e il suo coetaneo che ha infierito con dei calci sul corpo del ragazzo una volta che si era accasciato a terra. Altri due minorenni sono invece stati assolti. Omicidio a Istanbul, la mamma di Mattia: "La sua vita diventerà un cartone animato" Cosa è successo a Mattia. Mattia Ahmet Minguzzi era il figlio dello chef misanese Andrea Minguzzi e della violoncellista turca Yasemin Akincilar. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mattia Minguzzi, condannati a 24 anni i baby killer del figlio dello chef