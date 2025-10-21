Mattia Furlani candidato come Atleta Mondiale dell’Anno

Il 20enne azzurro del salto in lungo tra i big agli Awards 2025: in lizza con Duplantis, Kerr, Pichardo e Katzberg. Si vota sui social fino al 26 ottobre Continua la stagione da sogno di Mattia Furlani. Dopo i due titoli mondiali conquistati a Tokyo (outdoor) e Nanchino (indoor), il talento azzurro è entrato nella ristretta lista dei candidati ai World Athletics Awards 2025 nella categoria “Field”, riservata a salti e lanci. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

