È una sentenza pesante, ma per la famiglia Minguzzi non sarà mai abbastanza. Il tribunale di Istanbul ha condannato a 24 anni di reclusione i due ragazzi ritenuti responsabili dell’omicidio di Mattia Ahmet Minguzzi, il giovane italo-turco di appena 14 anni brutalmente aggredito a Kad?köy, quartiere della capitale turca, lo scorso gennaio. I due imputati, U.B. e B.B., entrambi quindicenni al momento dei fatti, sono stati giudicati colpevoli di omicidio premeditato ai danni di un minore. Leggi anche: Omicidio di Pamela Genini, oltre 30 coltellate: “Era consapevole che stava morendo” La sentenza rappresenta il massimo della pena prevista dalla legge turca per soggetti minorenni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Mattia Ahmet Minguzzi, condannati a 24 anni i suoi assassini. Il padre: “Ora una nuova legge in nome di mio figlio”