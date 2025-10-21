Curno. Terzo appuntamento della sezione “Mappe del mondo” di Molte fedi sotto lo stesso cielo, la rassegna culturale delle Acli di Bergamo. Mercoledì 22 ottobre alle 20.45 a Curno all’Auditorium De André l’evento con Matteo Miavaldi, giornalista de il Manifesto e podcast producer. “Dopo la Russia e gli Stati Uniti – afferma Francesco Mazzucotelli, coordinatore della rassegna – sarà la volta dell’India. L’India: culla di spiritualità e non violenza, di convivenza pacifica tra comunità diverse ma unite in una sola nazione. Un punto di vista affascinante, ma incompleto per capire quel che accade oggi nel Paese più popoloso del mondo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Matteo Miavaldi a Molte Fedi per parlare di India