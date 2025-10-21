Matteo Macchioni il tenore in teatro con il live Christmas Recitals

Il tenore Matteo Macchioni sarà protagonista di Christmas Recitals, tre live che celebrano la magia del Natale. Il tenore Matteo Macchioni sarà protagonista di Christmas Recitals, tre live che celebrano la magia del Natale a Milano (3 dicembre), Genova (10 dicembre) e Torino (12 dicembre). Un viaggio musicale che intreccia tradizione natalizia, musica classica e interpretazione lirica, insieme a composizioni tratte dal suo nuovo album omonimo, un progetto crossover elegante e potente, in cui la voce lirica si fonde con l’anima pop. Ad accompagnarlo sul palco ci saranno la direttrice d’orchestra Mirca Rosciani, il soprano Cristina Neri, le pianiste Marinella Dell’Eva, presente nelle tappe di Milano e Torino e Claudia Foresi, al pianoforte per il concerto di Genova, insieme a un quartetto d’archi formato da Gen Llukaci (primo violino), Eliana Marsigliante (secondo violino), Nicoletta Bassetti (viola) e Alevtina Matveeva (violoncello). 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Matteo Macchioni, il tenore in teatro con il live Christmas Recitals

