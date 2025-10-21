Matteo Abelli è il nuovo presidente dei giovani di Confagricoltura di Viterbo e Rieti. È stato eletto all'unanimità dall'assemblea dei soci dell'associazione, Anga, riunitasi il 17 ottobre. Abelli, 31 anni e laureato in giurisprudenza, è attivamente impegnato nella gestione delle due aziende. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it