Mattarella | Non arrendiamoci a incidenti e morti sul lavoro

«Un lavoro non è vero se non è anche sicuro». Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha aperto il messaggio inviato alla seconda edizione degli Stati generali sulla salute e sicurezza sul lavoro, in corso alla Camera dei Deputati. Nel testo, il capo dello Stato ha insistito sulla necessità di una collaborazione tra istituzioni, imprese, lavoratori e parti sociali, definendola «un’alleanza capace di superare le differenze per perseguire obiettivi condivisi». Mattarella ha richiamato tutti a un impegno comune per tutelare la vita e la salute di chi lavora, ricordando che «sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori non sono ammesse scorciatoie». 🔗 Leggi su Lettera43.it

