Mattarella | Marcinelle è un monito per la storia del lavoro il ricordo della tragedia è perenne

Lastampa.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MARCINELLE. "Vi sono riconoscente per questo pellegrinaggio insieme. Il ricordo della tragedia è perenne ma è anche un monito per la storia del nostro lavoro". Lo ha detto il presidente della. 🔗 Leggi su Lastampa.it

mattarella marcinelle 232 un monito per la storia del lavoro il ricordo della tragedia 232 perenne

© Lastampa.it - Mattarella: Marcinelle è un monito per la storia del lavoro, il ricordo della tragedia è perenne

Leggi anche questi approfondimenti

mattarella marcinelle 232 monitoMattarella, Marcinelle &#232; monito per la storia del lavoro - Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando a Marcinelle i parenti delle ... Scrive ansa.it

Il 69esimo anniversario della tragedia di Marcinelle, il monito di Mattarella sul lavoro - Una tragedia europea, un monito che da quindici lustri accompagna l'Italia e l'Ue sulla tutela dei lavoratori. Secondo ansa.it

Marcinelle: Mattarella, “evoca il dovere di promuovere la dignità del lavoro” - Con queste parole, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha commemorato il 69° anniversario ... Riporta agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Mattarella Marcinelle 232 Monito