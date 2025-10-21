Mattarella | Infortuni sequela quotidiana urge un’alleanza su sicurezza lavoro

ROMA – La seconda edizione degli Stati Generali sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro “rappresenta l’occasione per riaffermare, con rinnovata determinazione, l’impegno a non arrendersi di fronte a incidenti e decessi sul lavoro. E’ una sequela quotidiana che ci richiama, drammaticamente, ogni giorno, a quanto sia urgente intervenire”. E’ quanto ha affermato, in un messaggio durante gli Stati Generali su Salute e Sicurezza sul lavoro avviati oggi a Montecitorio, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il quale ha invitato tutte le parti coinvolte a costruire una “allenza per la sicurezza sui luoghi di lavoro”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Mattarella: “Infortuni sequela quotidiana, urge un’alleanza su sicurezza lavoro”

Contenuti che potrebbero interessarti

"Non arrendersi di fronte a incidenti e decessi sul lavoro. Una sequela quotidiana che ci richiama a quanto sia urgente intervenire". È il messaggio del Capo dello Stato Mattarella per gli Stati Generali su Salute e Sicurezza. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Mattarella: infortuni sequela quotidiana, urge alleanza su sicurezza lavoro - (askanews) – La seconda edizione degli Stati Generali sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro “rappresenta l’occasione per riaffermare, con rinnovata determinazione, l’impegno a non arrender ... askanews.it scrive

Lavoro, Mattarella: serve alleanza sulla sicurezza, no a scorciatoie. Fumarola: bene il Presidente, è la strada che la Cisl indica da tempo - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella invita ad una "alleanza" per interrompere la "sequela quotidiana" di incidenti e decessi sul lavoro. Lo riporta ildiariodellavoro.it

Salute e sicurezza sul lavoro: Mattarella, “non arrendersi di fronte a incidenti e decessi. Serve un’alleanza di istituzioni, imprese, lavoratori e parti sociali” - “La seconda edizione degli Stati generali sulla salute e sicurezza sul lavoro rappresenta l’occasione per riaffermare, con rinnovata determinazione, l’impegno a non arrendersi di fronte a incidenti e ... Secondo agensir.it