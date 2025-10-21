Mattarella in visita a Marcinelle con i reali del Belgio | Simbolo del sacrificio e della dignità dei lavoratori
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato a Marcinelle, seconda tappa della visita di Stato in Belgio. Accompagnato da re Filippo e dalla regina Mathilde, il presidente ha deposto due corone al monumento alle vittime della tragedia del 1956, che ha visto la morte di 262 minatori dello stabilimento del Bois du Cazier, in gran parte italiani. In seguito, il capo dello Stato e i reali belgi hanno visitato il sito dell’ex miniera, rivolgendo un saluto ai superstiti, ai familiari delle vittime e alla comunità italiana presente. “È con commozione che visito questo luogo, simbolo del sacrificio e della dignità dei lavoratori”, ha scritto il capo dello Stato sul libro dei visitatori del sito. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
