Mattarella in Belgio per non dimenticare Marcinelle

Tv2000.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue la visita di Stato del Presidente Mattarella in Belgio. Questa mattina la commemorazione della tragedia di Marcinelle, dove morirono 262 minatori, di cui 136 italiani. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

mattarella in belgio per non dimenticare marcinelle

© Tv2000.it - Mattarella in Belgio per non dimenticare Marcinelle

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

mattarella belgio dimenticare marcinelleIl presidente Mattarella in visita all'ex miniera di Marcinelle - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante la sua visita di Stato in Belgio si è recato a Marcinelle accompagnato dal sovrano, Re Filippo e dalla Regina Mathilde. Segnala rainews.it

mattarella belgio dimenticare marcinelleMattarella a Marcinelle: “Ricordo della tragedia un monito” - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita di Stato in Belgio, ha incontrato i parenti delle vittime della tragedia del 1956 ... interris.it scrive

mattarella belgio dimenticare marcinelleMattarella e i Reali dei Belgio rendono omaggio a vittime Marcinelle - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato a Marcinelle, seconda tappa della Visita di Stato in Belgio. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mattarella Belgio Dimenticare Marcinelle