Mattarella in Belgio per non dimenticare Marcinelle
Prosegue la visita di Stato del Presidente Mattarella in Belgio. Questa mattina la commemorazione della tragedia di Marcinelle, dove morirono 262 minatori, di cui 136 italiani. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato la Biblioteca Reale a Bruxelles. Il capo dello Stato si trova in Belgio per una tre giorni di visita istituzionale. - facebook.com Vai su Facebook
Visita di Stato nel Regno del Belgio del Presidente Mattarella , il programma di oggi: - X Vai su X
Il presidente Mattarella in visita all'ex miniera di Marcinelle - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante la sua visita di Stato in Belgio si è recato a Marcinelle accompagnato dal sovrano, Re Filippo e dalla Regina Mathilde. Segnala rainews.it
Mattarella a Marcinelle: “Ricordo della tragedia un monito” - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in visita di Stato in Belgio, ha incontrato i parenti delle vittime della tragedia del 1956 ... interris.it scrive
Mattarella e i Reali dei Belgio rendono omaggio a vittime Marcinelle - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato a Marcinelle, seconda tappa della Visita di Stato in Belgio. Segnala msn.com