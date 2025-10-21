Mattarella in Belgio il capo dello Stato incontra il sindaco di Bruxelles

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, ha visitato stamane l'Hôtel de ville de Bruxelles, la sede storica del municipio di Bruxelles sull'iconica Grand Place. "Guardare la piazza da questo balcone è un privilegio", ha detto il Capo dello Stato rivolgendosi al sindaco del municipio centrale della città, Philippe Close. "E' un privilegio ricevere Lei, in Europa la sua voce è molto speciale", ha risposto il primo cittadino.

