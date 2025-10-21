Mattarella a Bruxelles depone corona di fiori al milite ignoto

https:www.ilfogliettone.itwp-contentuploads202510Mattarella-a-Bruxelles-depone-corona-di-fiori-al-milite-ignoto20251020video13222791.mp4 L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Mattarella a Bruxelles, depone corona di fiori al milite ignoto

Leggi anche questi approfondimenti

Il Presidente della Repubblica, Sergio #Mattarella, è stato ricevuto dai Reali del #Belgio nella prima giornata della visita di Stato a Bruxelles. Ad accoglierlo il Re dei Belgi Filippo I e Sua Maestà la Regina Mathilde. Successivamente il Capo dello Stato ha dep - facebook.com Vai su Facebook

Il presidente #SergioMattarella ha definito #Bruxelles la capitale d'#Europa - X Vai su X

Mattarella e l'omaggio al Milite Ignoto a Bruxelles durante la visita di Stato VIDEO - Sergio Mattarella ha deposto una corona di fiori al monumento della tomba del Milite Ignoto a Bruxelles. Riporta ilgazzettino.it

Mattarella, incontro con i Reali del Belgio: visita al Milite ignoto - Il Capo dello Stato ha deposto una corona d'alloro al monumento e ha visitato il Parlamento federale ... Come scrive tg24.sky.it

Mattarella a Bruxelles, depone corona di fiori al milite ignoto - Sergio Mattarella ha deposto una corona di fiori al Monumento della Tomba del Milite Ignoto a Bruxelles. Scrive msn.com